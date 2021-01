Piscedda: "Lazio con carattere, ha avuto temperamento. E su Milinkovic..."

Altro successo per la Lazio, che batte il Sassuolo e continua la sua corsa per la zona Champions League. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "La Lazio ha dimostrato di avere carattere, l'ha vinta con temperamento e voglia. Ha gestito bene la gara e ha fatto attenzione alle caratteristiche dell'avversario. Il Sassuolo prende gol sempre. Serviva forse più attenzione nei primi minuti, non ho visto la migliore Lazio ma è bastata una prestazione al 70%. Bene Milinkovic, soprattutto rispetto alla gara con il Parma. Ha guidato un po' la squadra, anche perchè mancava Luis Alberto".