Playoff Serie B, Hellas Verona-Cittadella: c'è un posto per la A

Ultima tappa verso la A per Hellas Verona e Cittadella. Gialloblu e granata si sfideranno questa sera al Bentegodi (ore 21) per il ritorno della finale playoff. All'andata la squadra di Venturato ha avuto la meglio imponendosi 2-0 sul team di Aglietti grazie alla doppietta di Davide Diaw. Al Verona serve vincere con due gol di scarto per essere promossa: in quel caso gli scaligeri farebbero valere il miglior piazzamento ottenuto nella regular season di Serie B.