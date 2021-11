Politano positivo, l’agente: “Solo a Napoli si fa questo casino”

Matteo Politano è risultato positivo al Covid-19. L'esterno del Napoli salterà sicuramente il big match contro l'Inter in programma domenica. A rischio anche la gara di Europa League con lo Spartak Mosca e quella successiva di campionato con la Lazio. Pioggia di critiche sul numero 21 di Spalletti attaccato da alcuni tifosi per aver trascorso qualche giorno, durante la sosta per le Nazionali, con la propria compagna a Parigi. L'agente dell'ex Sassuolo ha detto la sua sulla questione in un'intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Come sempre in questa città si esagera e manca equilibrio. Nel resto d'Italia non si fa questo casino assurdo che si sta facendo a Napoli. Tutti scrivono che Politano abbia contratto il Covid a Parigi. Non potrebbe averlo preso a Napoli dopo qualche giorno di incubazione? Il primo tampone era negativo. Oltre al fatto che è doppiamente vaccinato, bisogna essere rispettosi dei calciatori. Politano vive quasi chiuso in casa con una moglie ed una figlia avuti da poco. Bisogna criticarli per le prestazioni, non per la vita privata".