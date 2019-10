Politica / Dazi, Mattarella: "Mi auguro non siano attuati. Serve risposta Ue"

Il prossimo 16 ottobre il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sarà alla Casa Bianca per incontrare il presidente statunitense Donald Trump. Nel frattempo il Capo dello Stato, in visita a Copenaghen, ha parlato dell'idea degli Usa di introdurre i dazi su alcuni prodotti provenienti dall'Unione Europea. Mattarella si è detto preoccupato sul tema, criticando l'eventuale imposizione: "Si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euroatlantico. Nessun Paese può pensare di farcela da solo. Serve una risposta unita della Ue. Mi auguro che l'applicazione dei dazi non venga mai attuata. Abbiamo a cuore il rapporto con gli Usa, ma dobbiamo lavorare insieme per recuperare lo spirito originario dei rapporti transatlantici".