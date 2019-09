Politica / Migranti, la Germania apre all'Italia: "Pronti a prenderne il 25%"

Colpo di scena dalla Germania. Dopo le tensioni del passato, il governo tedesco apre all'Italia sulla redistribuzione dei migranti provenienti dall'Africa. Il ministro dell'Interno dell'esecutivo Merkel Horst Seehofer in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung ha affermato: "Non faremo annegare nessuno. Le discussioni sono ancora in corso ma se tutto resta come previsto, possiamo farci carico del 25% dei migranti salvati nel mare di fronte all'Italia. È un impegno che non mette sotto pressione le nostre politiche migratorie". Secondo quanto riportato anche la Francia sarebbe pronta a fare un passo simile.

INCONTRO A BERLINO - Intanto è arrivato l'invito al ministro dell'Interno italiano Luciana Lamorgese per un colloquio a Berlino mercoledì prossimo. La Germania spera di sottoscrivere l'accordo bilaterale sullo "scambio" di Dublinanti, già firmato con Grecia e Spagna nel 2018. Il governo Conte vuole chiamare anche il resto dell'Europa alle sue responsabilità: il primo obiettivo è la riforma di Dublino e allargare la discussione a tutti i migranti e non solo ai richiedenti asilo, che sono il 10% degli arrivi. Sulla base di un'intesa più ampia si pensa a incentivi per i paesi "volenterosi" e punizioni per chi si rifiuta di accogliere migranti.