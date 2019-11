Politica / Rissa alla Camera, un deputato della Lega: "Vado a prenderlo..."

All’apice dello scontro sul Mes a Montecitorio si sfiora la rissa. Tra le urla e i fischi che arrivano dai banchi del centrodestra diretti agli attacchi del Pd, vicino ai banchi degli stenografi si accalcano diversi deputati. Nel tentativo di separarli, c’è chi come il deputato di FI Giorgio Mulè esce con un polso slogato. Un deputato leghista sfascia una sedia. Lo scontro si protrae per diversi minuti. Come riporta il Fatto Quotidiano, il deputato Liuni (Lega) urla dalla presidenza: “Vado a prenderlo e gli spacco…”, riferendosi con il dito a un deputato del Pd.