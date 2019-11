Politica / Usa 2020, anche Bloomberg sfida Trump

Alla fine anche Michael Bloomberg sfiderà Donald Trump nelle elezioni del 2020: "Correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l'America". L'annuncio sul sito della propria campagna elettorale, sciogliendo così ogni indugio sulla sua candidatura con i democratici. Il tre volte ex sindaco di New York sembra intenzionato a saltare le primarie nei primi quattro stati in febbraio e scommettere su quelle di marzo in altri stati più grandi, tra cui la California. Bloomberg teme che nessuno dei candidati già dichiarati sia in grado di battere Trump, considerando debole il moderato Joe Biden e troppo a sinistra Elizabeth Warren e Bernie Sanders.