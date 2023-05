Premier League, adesso è ufficiale: una big inglese qualificata in Champions

TUTTOmercatoWEB.com

Vince, anzi stravince il Manchester United che, nel recupero della 32esima giornata di Premier League, strapazza 4-1 il Chelsea. A Old Trafford non c'è partita. Gli uomini di ten Hag si divertono e vanno a segno con Casemiro, Martial, Bruno Fernandes e Rashford. Il gol della bandiera lo firma Joao Felix. Con questo successo lo United sale a 72 punti in classifica e si prende il terzo posto a una giornata dalla fine. Il Liverpool quinto è a 66. Questo significa che i Red Devils parteciperanno aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League e saranno tra le possibili avversarie della Lazio.