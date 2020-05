Premier League, si riparte il 17 giugno: subito in campo City-Arsenal

È ufficiale, la Premier League ripartirà e la data scelta per far tornare a rotolare il pallone sui verdi prati inglesi è quella del 17 giugno. Secondo quanto riferisce la BBC, infatti, in quella giornata si recupereranno le sfide della 28a giornata Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal. Dal 20 giugno, invece, via libera all'intera 30a giornata con il derby di Liverpool a fare da match clou. Tutto, ovviamente, a porte chiuse.