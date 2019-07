Premio Scopigno 2019, consegna ad Amatrice: la bella novità su Pulici

La giuria del premio Manlio Scopigno guidata dal presidente della Scopigno Cup Fabrizio Formichetti ha emesso i propri responsi per l'edizione 2019. Da quest'anno c'è una novità legata alla figura dell'indimenticato Felice Pulici. Oltre al premio Scopigno ne è stato istituito uno in suo nome, per il miglior portiere della Serie A e della Serie B. Di seguito i vincitori che verranno premiati lunedì 9 settembre ad Amatrice:

PREMIO MANLIO SCOPIGNO

- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A : GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA)

- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B : FABIO LIVERANI (LECCE)

- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A : CRISTIANO RONALDO (F.C. JUVENTUS)

- MANAGER OF THE YEAR : FABIO PARATICI (F.C. JUVENTUS)

- PRESIDENTE DELL'ANNO : ANTONIO PERCASSI (ATALANTA)

- PROMESSA MANTENUTA : RICCARDO ORSOLINI (BOLOGNA)

- DIRETTORE SETTORE GIOVANILE : MAURIZIO COSTANZI (ATALANTA)

- ALLENATORE SETTORE GIOVANILE : MASSIMO BRAMBILLA (ATALANTA)

PREMIO FELICE PULICI

- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A : ALESSIO CRAGNO (CAGLIARI)

- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE B : ALBERTO PALEARI (CITTADELLA)

