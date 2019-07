Calciomercato Lazio, blitz per Szoboszlai: ha già visitato Formello

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di qualche buon affare. Tra i profili seguiti con maggiore interesse dal diesse Igli Tare c'è sicuramente quello di Dominik Szoboszlai. Il classe 2000 del Salisburgo piace tantissimo all'albanese e si parla di lui come possibile erede di Milinkovic Savic, anche se per il giocatore non sono arrivate delle offerte. Non è escluso che, anche in caso di permanenza del serbo, la società non provi a portare il calciatore dell'Under21 magiara sulle rive del Tevere. Per strapparlo alla squadra austriaca, giustiziera dei biancocelesti due anni fa in Europa League, i capitolini potrebbero avere anche un asso nella manica. Come sottolinea un articolo de Il Tempo, le aquile potrebbero inserire nell'affare Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, acquistato proprio dagli austriaci l'estate scorsa, non si è ambientato in Italia e farebbe volentieri ritorno nel club in cui è esploso. Potrebbe essere un vantaggio per la Lazio vista la tanta concorrenza che c'è per Szoboszalai. Sempre secondo il quotidiano romano, si parla anche di una visita dell'ungherese al centro sportivo di Formello. Una tecnica già utilizzata in passato dal ds Tare: mostrare il centro sportivo e garantire al ragazzo che la Lazio sia la squadra perfetta dove crescere ed esplodere definitivamente. Il piano porterà frutti sperati? Non rimane che aspettare. Intanto il centrocampista continua a incantare e ha già esordito anche con la nazionale maggiore dell'Ungheria. Riuscirà la Lazio ad anticipare tutto e portarlo all'ombra del Colosseo, ripetendo quanto fatto in passato con Milinkovic?

