Pruzzo dubbioso: “Non so se la Roma arriva bene al derby”

Intervenuto a Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo, ex attaccante giallorosso, ha espresso il suo giudizio su come arrivano Roma e Lazio al derby di domani concentrandosi in modo particolare sulla squadra di Mourinho. Questa la sua lettura: "Io non so se la Roma arriva bene al derby. Ho visto una squadra senza benzina nel primo tempo in Coppa, poi Zaniolo ha ravvivato la squadra. Roma e Lazio sono due squadre stanche con dei problemi e non mi aspetto molto dal derby. Bisogna vedere chi si cercherà di più l'episodio che può decidere. Camara non mi fa impazzire, è comunque un incalzo. La Roma fatica da morire a creare occasioni da gol".