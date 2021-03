PSG - Nantes, Di Maria lascia il campo: famiglia sequestrata durante una rapina

Clamoroso quanto accaduto nel corso di PSG - Nantes, poco prima del momentaneo 1-1 degli ospiti. Un colloquio tra Leonardo e il tecnico Pochettino, poi la sostituzione di Di Maria e la corsa a casa. Al 62', dopo aver parlato con il direttore sportivo del club francese, l'allenatore ha inserito Paredes in campo al posto dell'ex Real Madrid. L'argentino ha lasciato rapidamente lo stadio, con le notizie relative alla sua famiglia che si sono rincorse fino al momento in cui sono arrivate le dichiarazioni del dirigente brasiliano. Di Maria è stato vittima di un furto con scasso nella sua abitazione: al momento della rapina, la famiglia del giocatore era in casa, sequestrata dai malviventi. Oltre all'argentino, i ladri avrebbero agito anche nell'abitazione di un altro giocatore del PSG. Si tratterebbe di Marquinhos secondo Canal +, ma in questo il tutto sarebbe stato meno violento e l'ex Roma informato solamente al termine del match.

Roma, la Lega Serie A risponde: "Regolare il rinvio di Juventus - Napoli"

Serie A, centrocampisti con 6 gol e 6 assist: Zielinski uguaglia Milinkovic

TORNA ALLA HOMEPAGE