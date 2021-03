Roma, la Lega Serie A risponde: "Regolare il rinvio di Juventus - Napoli"

Arrivata in serata la risposta della Lega Serie A alla Roma, dopo la lettera inviata nella giornata di ieri. Come riporta Tuttomercatoweb.com la replica parla di rinvio della partita Juventus - Napoli "fatto secondo le regole", spiegando che i 15 giorni menzionati nell'articolo 29 dello statuto si riferiscono a impegni dei club legati alle Coppe europee. Quindi non è il caso del match spostato dal 17 marzo al 7 aprile. La Lega ha ricordato inoltre alla Roma che da statuto non sono ammessi ricorsi sulla formulazione del calendario.

