Psg nel caos: un calciatore accusato di violenza sessuale

Il calciatore del Psg ed ex Inter Achraf Hakimi è accusato di violenza sessuale. A dare la notizia è “Le Parisien” che riporta come il calciatore marocchino sia stato denunciato da una 24enne che ieri si è recata presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne per raccontare la sua versione dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni i due si sarebbero conosciuti sui social e nella notte di sabato la ragazza avrebbe raggiunto il marocchino nella sua abitazione arivando con Uber prenotato proprio dal calciatore e successivamente sarebbe scattata la violenza. Come riporta il quotidiano Hakimi si trovava da solo in casa essendo moglie e figli in vacanza a Dubai.