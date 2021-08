PSG, Ronaldinho sull’arrivo di Messi: “Sento odore di Champions”

Con l'arrivo di Messi il PSG ha completato una formazione stellare. Una squadra dei sogni che punta a vincere tutto in questa stagione come sottolineato dal presidente Al-Khelaifi. L'arrivo del fenomeno argentino darà sicuramente una grande mano alla squadra, anche Ronaldinho è dello stesso parere. L'ex numero 10 brasiliano, che come Messi ha vestito le maglie di PSG e Barcellona, ha commentato l'approdo di Leo nella capitale francese con un tweet: "È una grande gioia aver giocato in questi due club e ora vedere il mio amico indossare questa maglia: che arrivino tanti momenti di gioia Leo Messi. Sono molto felice anche che ci sia Sergio Ramos nella squadra: un cast super, sento l'odore di Champions".