Pubblico agli Europei, anche la Germania a rischio: “Non garantiamo l’apertura”

Il dubbio persiste. Ci sarà il pubblico allo stadio al prossimo Europeo itinerante? Dopo Italia e Spagna (Bilbao in particolar modo), anche la Germania si è aggiunta nel gruppo di Paesi che ancora non garantiscono l’apertura degli stadi ai tifosi quest'estate. Dieter Reiter, sindaco della città di Monaco di Baviera, ha dichiarato: "In base alla situazione attuale non possiamo garantire la presenza degli spettatori in occasione delle partite in programma a giugno. La curva epidemiologica e le misure restrittive per frenare il tasso dei contagi non ci permettono altro". L'Allianz Arena dovrebbe ospitare 3 partite della fase a gironi e una dei quarti di finale agli Europei.