Pugilato, Mondongo campione italiano con dedica a Guerini: "Io un malato di Lazio"

Christopher Antony Mondongo ha conquistato venerdì scorso il titolo italiano dei pesi piuma. Mamma di Capo Verde, papà del Congo, lui invece romano ma soprattutto malato di Lazio. Un pugile di grande cuore, che si è imposto sul più esperto Suat Laze battendo i pronostici e dedicando la vittoria a Willy Moreiro Duarte, il ragazzo pestato e ucciso nel settembre scorso e al giovane Daniel Guerini, scomparso in un incidente stradale pochi giorni fa. "Frequento lo stadio da quando ho sei anni, a 14 ho fatto il primo abbonamento in curva con gli amici. Sarebbe bello poter tornare all'Olimpico", racconta in un'intervista riportata dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Tra i ricordi più belli il 26 maggio, oggi Mondongo spera di poter rivivere altre emozioni così, magari con una Lazio in Champions, un traguardo secondo lui raggiungibile anche in questa stagione. Mondongo è anche il titolare di un centro parrucchieri della Capitale, nella quale spesso vanno a far visita i giocatori della Lazio: da Bastos a Caicedo, passando per Fares, Hoedt e Djavan Anderson. Chiosa finale sulla dedica a Guerini: "Daniel era un grande laziale, non si può morire così, un bacio al cielo".