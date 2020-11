Qualificazioni Mondiali, il Paraguay ferma l'Argentina di Correa ma il Tucu...

Nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022, l'Argentina viene fermata in casa dal Paraguay. A Buenos Aires, il match termina 1-1. Succede tutto nel primo tempo con Nicolas Gonzalez che risponde al vantaggio iniziale, su calcio di rigore, del paraguaiano Angel Romero. Da segnalare un gol annullato a Messi al 58' con il VAR per un fallo commesso 27 secondi prima. Scaloni sceglie dal primo minuto Messi e Ocampos alle spalle dell'unica punta Lautaro Martinez. El Tucu Correa resta in panchina per tutti i 90 minuti, potrebbe trovare spazio nel prossimo match dell'Albiceleste contro il Perù. I 4 cambi scelti dal tecnico sono stati Lo Celso, Di Maria, Dominguez e Alario.

