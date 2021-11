Raiola sul rinnovo di Romagnoli: "Non parlo di trattative, ma..."

"É andata bene, è stato un incontro cordiale". Ha parlato così Mino Raiola all'uscita da Casa Milan, dove ha incontrato i dirigenti rossoneri per fare il punto sui rinnovo di Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. Sul rinnovo di Romagnoli, che sarebbe anche in orbita Lazio e in scadenza di contratto, il manager italo-olandese ha detto: "Non parlo delle trattative. Se può rimanere? Tutto è possibile". Su Ibra, invece, ha dichiarato: "Se può rimanere ancora al Milan? Tutto è possibile. Ibra è sempre lo stesso, è voglioso di andare al Mondiale" .