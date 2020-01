Ranieri, dopo Lazio - Fiorentina 8-2 ecco altri cinque gol

La Lazio non porta bene a Claudio Ranieri, almeno in termini di goleade. Sono passati quasi 25 anni da quel 5 marzo del 1995, in cui all'Olimpico andò in scena un Lazio - Fiorentina storico che terminò 8-2 per i biancocelesti con il poker di Casiraghi e le reti di Negro, Cravero, Boksic e Di Vaio. Dopo quella roboante sconfitta, altri 5 gol rifilati al tecnico romano, con la Lazio di Inzaghi che strapazza la Sampdoria e conquista l'undicesima vittoria consecutiva in campionato.