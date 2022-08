Real Madrid ancora campione: Alaba e Benzema stendono l’Eintracht

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Real Madrid vince ancora e firma il "tripletino" alzando la Supercoppa Europea al cielo dopo aver trionfato in Champions League e Liga. Carlo Ancelotti batte per 2-0 l'Eintracht Francoforte orfano di Filip Kostic atteso domani a Torino per firmare con la Juventus. I Blancos la spuntano nonostante i tedeschi abbiano messo in campo una buona prova, partita molto equilibrata dove però a spuntarla è stata la qualità. Nel primo tempo l'Eintracht si è reso pericoloso in due occasioni ma Courtois ha respinto entrambe le insidie tedesche. A sbloccare il risultato è il difensore David Alaba che dagli sviluppi del calcio d'angolo viene servito da una splendida sponda da Casemiro, prestazione lodevole la sua. Alla ripresa subito pericoloso l'Eintracht con Lindstrom che accelera in area di rigore murato poi di Casemiro. A sigillare il primo trofeo stagionale europeo del Real Madrid è l'asse Vinicius-Benzema con l'esterno che con una serpentina serve in area il francese che con un piatto destro sigla il 2-0 vincente. Con la vittoria odierna si tratta della quinta Supercoppa Europea vinta dai merengues eguagliando Barcellona e Milan.