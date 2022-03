Real Madrid, Carlo Ancelotti positivo al Covid: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid torna a fare i conti con il Covid. Come riportato dalla società madrilena sul proprio sito ufficiale, Carlo Ancelotti è risultato positivo al virus. Il tecnico dei Blancos è in isolamento e seguirà la sua squadra da remoto nei prossimi giorni. Questa la nota: "Il Real Madrid CF comunica che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato positivo al COVID-19". Per il mister ex Napoli e Milan, quasi certamente, niente trasferta contro il Celta Vigo questo weekend. Più probabile vederlo di nuovo in panchina per la partita di Champions contro il Chelsea.