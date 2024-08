Real Madrid, Vinicius: "Razzismo? Nello spogliatoio..."

Vinicius Júnior è uno dei punti di riferimento nella lotta al razzismo in Liga. Dall’episodio dello scorso anno al Mestalla nella gara col Valencia, il giocatore del Real Madrid in un’intervista per la CNN ha rivelato che nello spogliatoio dei Blancos hanno ben chiaro come muoversi se qualcosa di simile dovesse ripetersi: “In società ne parliamo spesso. Non solo io, ma tutti nello spogliatoio hanno detto che se ciò dovesse accadere, la prossima volta dovremo lasciare tutti il ​​campo, così che tutte quelle persone che ci hanno insultato debbano pagare una pena maggiore”, spiega il brasiliano.