Reguilon va all'Atletico: "Felice per questa nuova sfida". Ma per il debutto dovrà attendere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergio Reguilon è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il laterale sinistro arriva tra i "Colchoneros" dal Tottenham con la formula del prestito per la prossima stagione. Occuperà il posto lasciato libero da Renan Lodi, approdato al Nottingham Forest. L'ex giocatore del Real Madrid, accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane, si metterà a disposizione di Simeone, ma non subito. Attualmente alle prese con la pubalgia, il calciatore è ora impegnato con il processo di riabilitazione: secondo Marca, Reguilon potrà essere recuperato per le prime partite dopo la sosta per le nazionali. Nel frattempo, lui si dice contento di iniziare un'avventura con l'Atletico: "Felice per questa nuova sfida".