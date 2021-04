Riapertura stadi, Bassetti: "Immagino le ultime due giornate di campionato con il pubblico. Agli Europei..."

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e docente ordinario di Malattie infettive all'Università del capoluogo ligure, si è espresso sulla possibilità di vedere il pubblico negli stadi a breve. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sui prossimi Europei di calcio. Queste le sue parole.

RIAPERTURA STADI - "Dal 20-22 aprile potremo iniziare a guardare al futuro in modo diverso. Dobbiamo crescere con le vaccinazioni: immagino anche le ultime due di campionato con una piccola parte di pubblico. Sarebbe un bel segnale per ripartire come si faceva prima".

GLI EUROPEI - "25mila sugli spalti per gli Europei è un rischio enorme. 10-15mila persone, sì. La problematica riguarda afflusso e deflusso dallo stadio: all'interno si potranno prendere gli accorgimenti. Chiaro: all'interno solo i vaccinati. Sarebbe un bene che tutti i calciatori che prenderanno parte all'Europeo fossero vaccinati. L'ha detto l'Uefa, non io. Il calcio è un'industria, vaccinare i calciatori è un segnale importante: sarebbero 550 dosi di vaccino per i calciatori in Serie A: pochi"