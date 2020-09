Riapertura stadi, l'amichevole tra Parma ed Empoli sarà a porte aperte

Dopo la chiusura forzata degli stadi per il Coronavirus, ancora non si sa quando e come i tifosi potranno tornare a riempire gli spalti e colorare il campionato italiano. Una svolta però potrebbe arrivare con la notizia comunicata dal Parma in queste ore: il Tardini riaprirà al pubblico in occasione dell'amichevole dei crociati contro l'Empoli del 6 settembre. L'ultima volta che l'impianto parmigiano ha ospitato il pubblico, è stata in occasione della partita di campionato Parma - Lazio del 9 febbraio.

MODALITA' D'ACCESSO - Tramite una nota ufficiale, il club ha reso note le modalità d'accesso alla partita: 1.000 posti assegnati (500 per la Tribuna Petitot ed altrettanti per la Curva Nord) messi in vendita esclusivamente online. Ai tifosi, al momento dell'ingresso nell'impianto, verrà misurata la temperatura corporea. Se questa risulterà maggiore di 37.5°, verrà negato l'accesso. Dentro lo stadio bisognerà indossare la mascherina, anche una volta raggiunto il posto assegnato. In ogni settore ci saranno servizi igenici controllati dal personale steward. Sarà attivo anche il servizio bar.