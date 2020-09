Riapertura stadi, Sileri: "Auspicabile il ritorno dei tifosi"

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, durante un evento a Bologna per la nascita dell’Irccs Sant’Orsola, ha risposto ai cronisti presenti a una domanda sul ritorno del pubblico negli stadi: "Non bisogna essere bianco o nero, è auspicabile un ritorno dei tifosi allo stadio con misure che consentono la sicurezza. Anche a me fa male vedere gli stadi vuoti. Se le cose andranno avanti così, è vero che abbiamo un aumento dei casi ma è tutto sotto controllo al momento, non vedo perché non si possano aprire gli stadi, con un numero molto ridotto di persone e con regole definite". Sull'ordinanza della Regione Emilia Romagna per la riapertura per un massimo di mille spettatori: "Non credo sia una fuga in avanti ma rientra nella giusta progressione verso la normalità assoluta. Dovrebbe allora essere una fuga in avanti anche la mia che ho proposto di ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni, purché ci sia un tampone al termine dei 7 giorni che dimostri negatività. E’ questa nuova fase: la prima era di emergenza, e l’abbiamo gestita ora ci troviamo in una fase di osservazione. Il ritorno alla normalità c’è grazie al controllo".

CALCIOMERCATO LAZIO, SITUAZIONE FARES

CALCIOMERCATO LAZIO, JONY ALL'OSASUNA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE