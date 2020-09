Calciomercato Lazio, Jony è partito per la Spagna: giocherà all'Osasuna

Manca solo l'ufficialità, ma è ormai cosa fatta. Il passaggio di Jony dalla Lazio all'Osasuna verrà comunicato nelle prossime ore. Ancora non si conoscono i dettagli dell'operazione, ma l'esterno spagnolo dovrebbe far ritorno in patria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riporta la rassegna di Radiosei, ieri il calciatore ha salutato i compagni biancocelesti ed è partito alla volta di Pamplona, dove la sua sua la nuova squadra lo attende a braccia aperte. Con l'arrivo di Fares d'altronde non ci sarebbe più stato lo spazio necessario per Jony alla Lazio.

Lazio, Biasin: "Ogni anno la lasciamo fuori dalle prime quattro, ma..."

Calciomercato, Rodriguez: "Lazio? Il mio agente sta valutando le varie possibilità"

TORNA ALLA HOME