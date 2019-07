RITIRO LAZIO, GIORNO 13 - Il ritorno in campo di Lucas Leiva: differenziato per il brasiliano

Terminata la seduta mattutina in quel di Auronzo, la squadra è rientrata negli spogliatoi per la doccia e il rientro in Hotel prima del pomeriggio libero concesso da Inzaghi. Sul campo dello Zandegiacomo si è rivisto invece Lucas Leiva che ha iniziato un lavoro atletico differenziato insieme al vice Farris e al preparatore Rocchini. Cronometro alla mano, il brasiliano è quindi tornato sul terreno verde di gioco nell'ambito del protocollo riabilitativo messo in piedi dopo l'infortunio muscolare.