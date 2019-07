RITIRO LAZIO, GIORNO 7 - Acerbi: "Colpito dai tifosi presenti, ci danno la carica" - FOTO&VIDEO

AURONZO - In occasione della presentazione del libro "Laziali da legare" di Piero Strabioni, è intervenuto l'autore della prefazione dello stesso, il difensore della Lazio Francesco Acerbi: "Sono rimasto molto colpito da quanti tifosi seguono la Lazio. Non penso che le altre squadre ne abbiano al seguito così tanti. Questo ti dà una carica incredibile". (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO)