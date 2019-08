RITIRO LAZIO - Squadra subito in Germania: notte a Paderborn prima dell'amichevole

MARIENFELD - Un volo di notte per arrivare subito in Germania. La Lazio non perde tempo, dopo l’amichevole giocata in Inghilterra contro il Bournemouth, il charter biancoceleste è ripartito immediatamente direzione Dortmund. Da lì tutti a dormire direttamente a Paderborn, dove alle 16 si giocherà un’altra amichevole con la formazione di casa alla Benteler Arena. L’Hotel Klosterpforte attende la squadra per il dopo partita: nella serata di oggi inizierà ufficialmente il secondo ritiro estivo della Lazio che durerà sino al 9 agosto.

RIVIVI LA DIRETTA DI BOURNEMOUTH LAZIO

LAZIO, PEDRO NETO SALUTA

TORNA ALL'HOMEPAGE