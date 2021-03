RIVIVI LA DIRETTA - Bulgaria - Italia 0-2: decidono Belotti e Locatelli

Qualificazioni Mondiali 2022

Bulgaria Italia

Domenica 28 marzo, ore 20:45

Stadio Vasil Levski, Sofia

Formazioni ufficiali:

Bulgaria (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

ARBITRO: Vincic (Slovenia)

ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic

IV UOMO: Jug

FINE PARTITA

90'+4 - Finisce qui, l'Italia batte la Bulgaria e conquista altri 3 punti importanti

90'+2 - Contropiede dell'Italia con Immobile che calcia da fuori area, conclusione potente che Iliev devia in corner.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

88' - Pessina per Verratti è l'ultimo cambio operato da Roberto Mancini.

87' - Grande palla di Bonucci che pesca Immobile alle spalle della difesa avversaria, l'attaccante della Lazio a tu per tu con Iliev si fa parare la conclusione.

84' - Ci prova anche Immobile su assist di Bernardeschi, la conclusione però è centrale.

81' - RADDOPPIA L'ITALIA! Manuel Locatelli trova un bel destro a giro da dentro l'area di rigore che si insacca sul secondo palo. Primo gol in azzurro per il centrocampista del Sassuolo.

78' - Nella Bulgaria entra Iliev al posto di Delev.

74' - È il momento di Ciro Immobile che entra in campo al posto di Belotti. Dentro anche Bernardeschi per Chiesa.

71' - Clamorosa doppia occasione per Belotti che prima colpisce il palo con un bel pallonetto su Iliev ma sulla ribattuta calcia alle stelle da ottima posizione.

67' - Doppio cambio per Mancini: dentro Locatelli e Di Lorenzo, fuori Sensi e Florenzi.

65' - Esce momentaneamente Belotti per ricevere le cure del caso, intanto si scalda Ciro Immobile.

64' - Resta a terra Belotti in area di rigore dopo un contatto con Antov, l'arbitro porta il fischietto in bocca ma non concede il calcio di rigore.

62' - Esce il capitano Kostadinov per la Bulgaria, entra Malinov al suo posto.

60' - Tenta l'uno contro uno Chiesa dal vertice dell'area di rigore destro, la sua conclusione è lenta e centrale.

56' - Protesta la Bulgaria per un presunto fallo di mano in area di rigore da parte di Sensi, Vincic lascia proseguire e non concede il calcio di rigore.

50' - Angolo per l'Italia con Bonucci e Acerbi che vanno a staccare di testa, la palla finisce sopra la traversa.

46' - Inizia ora la ripresa con un cambio per la Bulgaria: Karagaren sostituisce Cicinho.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce qui la prima frazione, Italia in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Belotti.

45' - Concesso 1 minuto di recupero.

42' - ITALIA IN VANTAGGIO! Andrea Belotti trasforma il calcio di rigore calciando con forza ad incrociare. 1-0 per gli azzurri!

40' - Ennesima imbucata di Insigne, stavolta per Belotti che viene steso in corsa in area di rigore. L'arbitro fischia il penalty.

39' - Ci prova anche Belotti che da dentro l'area tenta una conclusione ad incrociare ma viene murato dalla difesa.

36' - Insigne verticalizza per l'inserimento di Chiesa alle spalle della difesa ma l'esterno della Juve viene anticipato dall'uscita di Iliev.

32' - Altro ottimo spunto di Spinazzola che supera Cicinho sulla sinistra ma sul suo cross basso Insigne, in ottima posizione, viene chiuso dalla difesa avversaria.

20' - Buon inizio dell'Italia che mantiene il possesso palla e costringe i padroni di casa nella propria metà campo senza riuscire però a rendersi troppo pericolosa.

10' - Spinazzola arriva al limite palla al piede e serve Verratti che controlla e scodella sul secondo palo per Chiesa. Pallone di poco lungo che finisce sul fondo.

5' - Risponde l'Italia con Acerbi che riceve un cross da calcio d'angolo ma la sua conclusione di sinistro è respinta dalla difesa in corner.

3' - Primo pericolo per l'Italia con Galabinov che conclude da dentro l'area di rigore, blocca Donnarumma.

1' - Si comincia! La Bulgaria dà il calcio d'inizio al Vasil Levski Stadion.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo per gli inni nazionali, a breve il fischio d'inizio dell'incontro.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti da Leonardo Giovanetti alla diretta scritta di Bulgaria - Italia, seconda gara del girone C delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri devono dare continuità dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord mentre i padroni di casa vogliono riscattarsi dopo la sconfitta per 3-1 contro la Svizzera. Roberto Mancini si affida a Belotti davanti lasciando a riposo Immobile mentre al centro della difesa c'è Acerbi al fianco di Bonucci. Tra poco il fischio d'inizio!