RIVIVI LA DIRETTA - Porto, Conceicao: "Lazio così forte accresce valore qualificazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In conferenza stampa dopo Lazio - Porto è intervenuto il tecnico portoghese Sergio Conceicao. La diretta scritta delle sue parole a cura della redazione de Lalaziosiamonoi.it.

Che emozione è stata tornare all'Olimpico? In passato è stato mai vicino alla Lazio o le piacerebbe allenarla?

"Per me è stata un'emozione grandissima. Sono molto affezionato alla città e alla tifoseria. Abbiamo vissuto un periodo fantastico, abbiamo vinto tanti titoli e ora sono tornato in uno stadio in cui ho vissuto tante belle cose. Per il futuro non lo so perché sono concentrato a fare il meglio con il Porto. Dopo si vedrà, ho un contratto con il Porto e voglio rispettarlo".

Che ne pensa di Immobile?

"Su Immobile posso dire che è un grandissimo campione, una bandiera per la Lazio e si vede sul campo. L'ho visto una volta in Sardegna, ci ho voluto parlare e sono felice che stia qua visto che mi piace molto la Lazio. Lui ha fatto un gol ogni 96 minuti e mi fa piacere che sia alla Lazio perché è un campione grandissimo".

Avete avuto più esperienza della Lazio nei momenti cruciali?

"L'esperienza secondo me c'era anche nella Lazio. Penso che alla fine gli ultimi 20 minuti non li abbiamo gestiti bene, abbiamo permesso molto alla Lazio che è arrivata tante volte davanti al nostro portiere. La Lazio mi ha sorpreso in positivo, si vede il lavoro dell'allenatore, ha giocatori di alto livello. E questo dà più valore alla nostra qualificazione. Siamo abituati alla Champions League".



Pubblicato ieri alle 22