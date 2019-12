RIYAD - Juventus - Lazio, l'ostacolo sono...i taxi - FOTO&VIDEO

RIYAD - Qualcosa su cui lavorare, certamente, la grande capitale dell'Arabia Saudita ce l'ha. Qualcosa su cui lavorare nell'accoglienza ai turisti, tifosi o uomini d'affari che, con l'apertura dei visti al mondo, aumenteranno a dismisura. Saranno quindi richiesti standard più alti nel particolare campo che stiamo per introdurre. I taxi, una categoria di lavoratori presente in quasi ogni nazione del globo, qui costituiscono un mondo a sé stante. Dall'arrivo in aeroporto, fino alla semplice ricerca di un ristorante, nessun tassista saprà portarvi a destinazione senza il vostro aiuto. Sì, avete capito bene, l'aiuto di voi passeggeri. Senza GPS, privi di navigatore anche sul cellulare, con gli occhi impauriti di chi non saprà consigliarvi neanche un posto dove mangiare. Cari avventori dell'Arabia Saudita occhio a dove di conseguenza dovete recarvi: sarete voi a dover guidare il taxi mentalmente, pena il ritrovarvi ad accostare ai lati della carreggiata e assistere a chiamate. Telefonate corrispondenti a una richiesta d'aiuto da casa, neanche fossero davanti a Gerry Scotti e al suo 'Chi vuol essere milionario'. > CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DEI TAXI <