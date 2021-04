Rizzitelli: "Prendere 6 gol è umiliante. La Roma ha staccato la spina"

La Roma ha perso 6-2 contro il Manchester United ad Old Trafford. Un risultato che ricorda il passato e segna il presente dei giallorossi. A Roma Tv l'ex Ruggero Rizzitelli ha usato queste parole per commentare la disfatta: "Normale che con i cambi fatti nel primo tempo le difficoltà sarebbero arrivate, ma la rabbia c'è perché sai che loro avrebbero attaccato a testa bassa e te prendi un gol in contropiede che ti taglia del tutto le gambe. E' inconcepibile che una squadra che sta vincendo 2-1 si faccia sorprendere così. Il rigore concesso è assurdo, scandaloso secondo me, però non ti puoi permettere di abbandonare la partita e prendere 6 gol. La Roma ha preso 4 gol in 28/29 minuti. Anche se fisicamente non ci sei, combatti, cerchi di evitare la goleada. Così non hai speranze e questo infastidisce. Sarebbe stato meglio cercare di non prendere tutti questi gol, se poi ne riesci a fare uno in più tanto meglio. Sono stati presi 6 gol, una brutta sconfitta. Il ritorno ora è improponibile. Quando mancano le forze si cerca di fare una partita in difesa, cercando di non subire gol per sperare nel ritorno, così il ritorno è stato buttato via. E' improponibile recuperare 4 gol al Manchester. Così non va più bene: sei riuscito a fare due gol allo United, ma ne hai subiti 6. Sapevo che prima o poi avrebbero segnato. Secondo me il Manchester non è una di quelle squadre che riesce a giocare bene negli spazi stretti, quindi con una fase difensiva più accorta sarebbe stato diverso. Se concedi spazio a questi attaccanti fortissimi, loro ti fanno male. Ho sempre detto che il campionato doveva essere allenante per questa partita. La sconfitta è la dimostrazione che quando stacchi la spina in campionato, ti succede anche in Europa League. Questo non è possibile in semifinale. Prendere 6 gol è umiliante, non è bello".