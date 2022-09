Rizzoli difende il VAR: "Capisco i tifosi, ma prima..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Continuano ad essere sommerse dalle critiche il VAR e la classe arbitrale in queste prime sette giornate di Serie A. Tra i molti errori, non è andato giù ai tifosi quello in Juventus - Salernitana per la rete annullata di Milik. Su questo punto è intervenuta l'AIA come anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Come riporta il QS, alle parole dei vertici sopracitati fanno eco quelle di Nicola Rizzoli. L'ex designatore ha affermato: "Con il VAR 1-2% di errori. Capisco i tifosi - assicura -, ma prima c'era il 6% di sbagli".