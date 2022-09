Juventus - Salernitana, l'AIA chiarisce: "Immagine Candreva non fruibile dagli arbitri"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Caos all'Allianz Stadium nel finale di Juventus - Salernitana. I bianconeri, allo scadere, avevano rimontato i campani con il gol di Milik. La rete del polacco è stata annullata in un secondo momento dal VAR per il fuorigioco di Bonucci. Il difensore, dalle immagini circolate in un secondo momento sul web, sarebbe tenuto in gioco da Candreva.

IL CHIARIMENTO DELL'AIA - L'AIA, tramite l'Ansa, ha provato a chiarire la situazione: "In merito ad un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione, l'organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e dell'AVAR per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la VAR se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla VAR per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del VAR e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio".

IL PRECEDENTE - Non è la prima volta che il VAR non ha ricevuto le immagini in maniera completa. Nel 2018, durante un Milan - Lazio, Cutrone segnò colpendo la palla con il gomito, ma Irrati, non accorgendosene, convalidò il gol. Il VAR non richiamò il direttore di gara perché non ebbe mai il video dell'azione da una prospettiva tale da far accorgere dell'errore.