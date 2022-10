Robinho, richiesta l'estradizione per l'ex Milan: è accusato di stupro

Il Ministero della Giustizia ha ordinato l'estradizione dal Brasile dell'ex attaccante del Milan Robinho.L'ex giocatore è stato infatti condannato in via definitiva a una pena di 9 anni per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 23 anni di origine albanese. I fatti risalgono al 2023 a Milano. Tuttavia la possibilità che Robinho, e l'altro uomo condannato Ricardo Falco, non verranno incarcerati in Italia è alta. In Brasile infatti la Costituzione non consente l'estradizione dei propri cittadini.