Roland Garros, Djokovic ci ricasca: colpito di nuovo un giudice di linea

Se la rischia, ancora una volta, Novak Djokovic. Nel match di ieri al Roland Garros, il tennista serbo ha colpito con una pallata il giudice di linea nel tentativo di recuperare uno scambio. Solo qualche settimana fa era stato squalificato agli US Open per aver colpito con veemenza una pallina centrando in pieno il collo della giudice di linea. Questa volta però, trattandosi di un gesto involontario, non c'è stata alcuna sanzione. Al termine del match il campione ha commentato così: "È stato uno strano déjà vu. Sto cercando il giudice di linea per vedere se sta bene. Ho visto che aveva un piccolo livido, un arrossamento sulla parte della testa colpita dalla palla. Mi auguro che stia bene".