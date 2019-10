Roma, 18 infortuni: diventa un caso la chiesetta (ora magazzino) di Trigoria

La Roma, da inizio stagione, è stata letteralmente dilaniata dagli infortuni, che hanno raggiunto quota 18. Tra le motivazioni di un’infermeria che non accenna a svuotarsi, una fa riferimento alla religione. O meglio, alla chiesetta di Trigoria, trasformata in una sorta di magazzino per gli attrezzi da giardinaggio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la cappella, inaugurata nel 2005 per volere di Franco e Maria Sensi, era stata dedicata a Giovanni Paolo II, ed arricchita con una campana fatta realizzare a mano da uno storico artigiano di Agnone. Divenuta luogo di preghiera per tanti atleti giallorossi, tra cui Damiano Tommasi, che prima di ogni allenamento passava di lì, nella chiesetta furono celebrati anche tre matrimoni di tifosi. Ad oggi, però, il luogo di culto del ‘Fulvio Bernardini’ è stato accantonato, per giunta senza aver mai effettuato alcuna pratica per sconsacrarlo. Che dietro alla ‘iattura’ avuta dalla società del dopo Sensi ci sia una punizione divina per tanto lassismo?

