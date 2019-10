Gli Altri Laziali - Kiyine e Palombi gol. Badelj, l'errore dell'ex

Un cecchino infallibile. Per Sofian Kiyine sono quattro su quattro dal dischetto in questa stagione, cinque contando anche il rigore contro il Catanzaro in Coppa Italia. Insieme a lui va a segno anche Simone Palombi, che entra dalla panchina e di testa regala un punto alla Cremonese. Errore importante invece per Badelj che a Firenze spiana la strada al vantaggio di Correa. A disposizione Rossi, Adamonis e nuovamente Dziczek e Gondo. Ritrova il campo invece Wallace, alla seconda presenza con la maglia del Braga dopo l'infortunio muscolare di settembre. Di seguito il racconto.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Milan Badelj perde da ex contro la Lazio. Al ‘Franchi’ decide un colpo di testa nel finale di Immobile, dopo l’iniziale vantaggio segnato da Correa proprio su un errore del centrocampista croato. Un pallone perso fatale in una prestazione sottotono resa ancora più amara dal risultato finale.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Dopo due vittorie di fila la Juve Stabia perde 2-0 sul campo dello Spezia, chiudendo anche la gara in dieci per la doppia ammonizione incassata dall’ex Primavera Germoni. Rossi resta in panchina, Di Gennaro continua ad avere problemi fisici e resta fuori dai convocati.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Terza partita senza vittorie per la Salernitana, beffata nel finale dal Perugia. Alla squadra di Ventura non basta il rigore di Kiyine che conquista e trasforma con la solita freddezza il penalty del momentaneo vantaggio. Buona anche la prova di Karo che concede pochissimo agli attaccanti avversari, confermando le sensazioni positive di questo avvio stagionale. Nell’ultimo quarto d’ora spazio anche per Maistro e Lombardi che hanno un discreto impatto sulla partita nonostante una condizione fisica non ottimale. "Lombardi dopo 20 minuti era già in affanno, Maistro ha avuto dei problemi fisici, Jaroszynski all'intervallo mi aveva chiesto il cambio per giramenti di testa, Kiyine si è allenato pochissimo durante la settimana, Akpa non avrebbe nemmeno dovuto giocare, Jallow rientrava dal primo minuto dopo due mesi. E martedì giochiamo a Pisa", le parole del tecnico granata. Chissà che l’emergenza non possa regalare finalmente una chance a Dzicek e Gondo.

PALOMBI (Cremonese) - Meno di quattro minuti per lasciare la panchina, raccogliere il cross di Mogos e svettare più in alto di tutti per firmare il pareggio definitivo. Contro il Frosinone di Nesta ci pensa Simone Palombi a regalare alla Cremonese un punto pesante. Per il classe ’96 sono quattro in stagione: due in B e altrettanti in Coppa Italia. "L’urlo, il boato, la fiducia nel lavoro", le parole scelte su Instagram.

Primiera Liga (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Un mese e mezzo dopo riecco Wallace. Il difensore brasiliano, ammonito prima dell'intervallo, è titolare nel successo per 2-0 del Braga sul Santa Clara dopo la convocazione in Turchia in occasione del trionfo contro il Besiktas. "Grazie Dio per una vittoria importante davanti al nostro pubblico. Continuiamo così", il messaggio affidato a Instagram.