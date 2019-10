Salernitana, ancora un gol per Kiyine: esordio rimandato per Dziczek

Un cecchino dal dischetto, freddo e letale. Sofian Kiyine ha segnato ancora su rigore e adesso sono 4 i gol in Serie B per lui (5 stagionali considerando anche la Coppa Italia ndr). Un bottino che lo porta al quinto posto della classifica cannonieri della cadetteria. La Salernitana pareggia e storce la bocca (1-1 contro il Perugia di Oddo che la riprende al 90' ndr), ma la Lazio può sorridere. Kiyine è uno dei talenti più puri ceduti in prestito dai biancocelesti, un diamante ancora grezzo che sta rispettando le aspettative. Non solo dal dischetto. Il marocchino, infatti, sta facendo la differenza anche grazie alla sua duttilità tattica. Imprescindibile per Ventura, l'ex Chievo può giocare sia esterno che mezzala o seconda punta. In attesa del gol su azione, quindi, Kiyine ha già mostrato tutta la sua personalità dagli 11 metri: se la Salernitana sta facendo bene è anche grazie a lui. Non si può dire lo stesso del polacco Dziczek. Quest'oggi tutti a Salerno si aspettavano il suo esordio, che invece è stato rimandato. Anche sul centrocampista ex Piast Gliwice i biancocelesti ripongono grandi speranze per il futuro.

