Roma, anche quest'anno niente trofei: quanto è passato dall'ultima volta?

La Roma saluta l''Europa League. Il netto 8-5 complessivo in semifinale contro il Manchester United mette fine ai sogni dei giallorossi. La squadra di Fonseca chiude la tredicesima stagione senza alzare al cielo un trofeo. L'ultima vittoria della Roma risale alla Coppa Italia vinta nel 2008 ai danni dell'Inter. Il 24 maggio saranno 13 anni dall'ultimo titolo. Da allora nessuna gioia e vittoria per Pellegrini e compagni che hanno invece collezionato delusioni e goleade subite (dai 7-1 contro Bayer Monaco e Fiorentina al 6-2 contro il Manchester United, ndr). L'ultima finale giocata, poi, è lietissima per la Lazio e i suoi tifosi. Bisogna riavvolgere il nastro al 2013 alla finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti grazie alla rete di Senad Lulic.