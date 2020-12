Roma, ancora problemi per il nuovo stadio: partita una mozione per bloccare le pratiche

Ancora problemi in casa Roma per quanto riguarda il progetto dello stadio di proprietà. I nuovi proprietari giallorossi, i Friedkin, stanno temporeggiando sull'acquisto dei terreni di Tor di Valle in quanto non sarebbero pienamente convinti di investire nel progetto ereditato dalla vecchia proprietà. Come riporta il Corriere dello Sport, inoltre, alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione per bloccare l’iter e chiudere la pratica aperta ormai nove anni fa. A depositare il testo, con l'appoggio di Stefano Fassina e Agnese Cattini, è stata la consigliera Simona Ficcardi che ha scritto sui propri social: "Una Mozione che impegna la Giunta capitolina e la Sindaca a non procedere ulteriormente con l’insediamento stadio Tor di Valle, era divenuta secondo me necessaria. Molti sono stati i pareri e le segnalazioni, anche dall’interno del Movimento, che considerano insostenibile ad ogni livello l’insediamento e che sottolineano come i risarcimenti, per un progetto che non ha mai visto l’approvazione di variante in assemblea Capitolina, non sarebbero dovuti." E dire che la sindaca Raggi aveva promesso che entro il nuovo anno sarebbero partiti i lavori, mentre ora le possibilità che tutto sfumi sono sempre più concrete.