Roma, attesa per Zaniolo: cosa rischia per il gestaccio

Il video di Anna Falchi, in cui Nicolò Zaniolo fa un brutto gesto rivolto ai tifosi della Lazio sugli spalti, è diventato subito virale. Ma è stato anche refertato dagli ispettori della procura federale a integrazione del report dell’arbitro Guida pochi istanti dopo l’accaduto. Secondo la rassegna di Radiosei, ora tocca al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: potrebbe sanzionare il calciatore della Roma con un provvedimento che oscilla tra la multa e la squalifica. I precedenti? Stefan Radu pagò una multa di 7.000 euro per aver partecipato ai cori offensivi della Curva Nord alla fine di un derby. Daniele De Rossi, per un gesto simile a quello di Zaniolo indirizzato addirittura alla panchina della Lazio, non venne punito mentre per un dito medio mostrato ai tifosi avversari pagò 7.500 euro. Provvedimenti che non arrivarono dal giudice sportivo, ma a seguito di un deferimento della procura federale, perché gli atti erano stati raccolti in un secondo momento grazie alla prova televisiva.