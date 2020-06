Roma, bilancio sempre più rosso: negativo per 126 milioni. Fienga confermato ad

Nella serata di ieri si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Roma. La situazione economico-finanziaria del club giallorosso si fa sempre più preoccupante: un bilancio sempre più in rosso che, nei primi nove mesi dell’esercizio 2019/20, presenta un negativo di 126,4 milioni di Euro. Di seguito una parte del comunicato della società: "Dalla situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 marzo 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2019/20 negativo per 126,4 milioni di Euro, tale da determinare una situazione di riduzione del patrimonio netto della Società per perdite che integra la fattispecie di legge di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale – per perdite d’esercizio – di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario)".

FIENGA: Nello stesso comunicato è arrivata anche la conferma di una carica dirigenziale: “Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha confermato la nomina del Dott. Guido Fienga a Consigliere e Amministratore Delegato della Società, confermando i relativi poteri per la gestione ordinaria del Club già conferitigli nella riunione del 14 novembre 2019″.