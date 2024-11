Roma, caso Hummels: i problemi in famiglia, la febbre e il ritardo di condizione

TUTTOmercatoWEB.com

Scoppia il caso Hummels in casa Roma. Attualmente si trova in Germania, ha la febbre e non si allena. Ci sarebbe dell'altro, però. In patria, infatti, parlano di problemi extra-campo che non starebbero aiutando il difensore a rendere al meglio. Come raccontato da la Bild, la sua ex moglie si trova proprio in Germania con il figlio. Per questo il tedesco, quando può, torna a casa per passare del tempo con il suo bambino. Gestire questo cambio di vita, come riportato da Il Corriere dello Sport, non sarebbe per nulla facile, tenendo in considerazione anche lo spettro del ritiro che si avvicina sempre di più.

Oltre a questo, Mats Hummels sembrerebbe avere anche seri problemi a livello fisico. I test atletici, secondo quanto scrive il quotidiano, hanno svelato che il centrale non avrebbe ancora raggiunto il livello dei compagni, anzi. Quando l'intensità del lavoro aumenta, lui fa ancora molta fatica. In sostanza, è in ritardo di condizione. Presto è atteso a Trigoria, febbre permettendo, ma è una questione spinosa che ora Ranieri dovrà gestire.