Roma, cori razzisti e bandiere nostalgiche in tribuna a Genova. Ma nessuno ne parla...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella trasferta di Genova la Roma ha strappato uno 0-1 importante per la sua classifica contro la Sampdoria, mentre sugli spalti i suoi tifosi si lasciavano andare a qualche "goliardata" di troppo. Prima dell'inizio del match infatti, come documenta Repubblica Tv, i giallorossi hanno intonato il coro razzista "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta", mentre a partita in corso sugli spalti si è rivista la bandiera con su scritto "Roma marcia ancora" e raffigurante una stilizzata marcia su Roma dal sapore fascista, come evidenziano diversi utenti su Twitter con tanto di prove fotografiche. Ma si sa, sono altre le tifoserie mosse da matrici nostalgiche e vene razziste, qui si tratta di goliardia: tant'è che il giorno dopo nessuno ne parla.