Roma, Dovbyk salta il primo allenamento in vista della Lazio: le sue condizioni

Il 2025 calcistico della Lazio inizia con il botto: domenica 5 gennaio ci sarà il derby contro la Roma, la prima stracittadina stagionale che va a chiudere un girone di andata decisamente soddisfacente per i biancocelesti. Nel pomeriggio si è tenuto il primo allenamento della Roma in vista della sfida contro la Lazio e sono diversi i giocatori che non sono scesi in campo al Tre Fontane.

Oltre a Ryan, il secondo portiere già in dubbio per la sfida contro il Milan, e Cristante, out da settimane per un problema alla caviglia e che con ogni probabilità salterà il derby, chi non si è visto è Artem Dovbyk. Dalle prime indiscrezioni non ci sarebbe nessun allarme per l'attaccante ucraino e si tratterebbe di semplice gestione, ma la situazione è comunque da monitorare in quanto la squadra ha osservato il riposo lunedì, mentre ieri ha svolto una seduta mattutina riservata a chi non ha giocato o è sceso in campo per meno di 90 minuti contro il Milan.